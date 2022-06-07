-24% на тур в Египет из Москвы, 7 ночей за 44259 руб. с человека — Coral Hills Sharm El Sheikh Resort (Ex.All Season Coral Hills Resort)!

Тур в Египет из Москвы, 7 ночей за 44259 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/elpp стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 6 июля- 13 июля

Виза: ПО ПРИЛЕТЕ

Бронировать тур

Что входит в стоимость тура:

Питание- Всё включено (AI)

Авиабилеты

Групповой трансфер

Медстраховка на всё время поездки

Больше вариантов

Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/vvgi

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/1kue

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH