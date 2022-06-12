-23% на тур в Сочи из Москвы, 5 ночей за 14770 руб. с человека — Гостевой Дом Дики!

Тур в Сочи из Москвы, 5 ночей за 14770 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/133y стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 29 июня- 4 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Без питания (RO)

Авиабилеты

Больше вариантов



Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/7c4r

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/c8cc

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH