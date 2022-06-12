-23% на тур в Абхазию из СПБ, 7 ночей за 25 699 руб. с человека — База Отдыха Золотая Бухта

Тур в Абхазию из СПБ, 7 ночей за 25 699 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/088r стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 29 июня — 6 июля

Виза: Без визы

Выбрать тур

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель не включен

Мед. страховка не включена

Больше вариантов

Этот же тур на одного — https://checkintime.ru/vjnp

— https://checkintime.ru/vjnp Этот же тур на троих — https://checkintime.ru/linf