-22% на тур в Турцию из СПб , 7 ночей за 63900 руб. с человека — Club Sun Heaven Sea Bird Beach!

Тур в Турцию из СПб , 7 ночей за 63900 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/7tb8 стоимость тура указана уже на двоих!
- Когда: 14 июля — 21 июля
- Виза: БЕЗ ВИЗЫ
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Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Всё включено (AI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Больше вариантов
- Этот же тур на одного — https://checkintime.ru/jld2
- Этот же тур на троих — https://checkintime.ru/30zs
Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !
ФОТО: UNSPLASH
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