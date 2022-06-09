-22% на тур в Турцию из СПБ, 6 ночей за 87 755 руб. с человека — Grand Nar Hotel

Тур в Турцию из СПБ, 6 ночей за 87 755 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/3na2 стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 20 июня — 26 июня

Виза: Без визы

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

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