-22% на тур в Турцию из Москвы, 7 ночей за 53447 руб. с человека — Club Sea Time Hotel!

Тур в Турцию из Москвы, 7 ночей за 53447 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/oc1m стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 4 августа — 11 августа Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Всё включено (AI)

Авиабилеты

Групповой трансфер

Медстраховка на всё время поездки

Больше вариантов



Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/8l4v

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/874y

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH