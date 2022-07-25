-22% на тур в Абхазию из СПБ, 9 ночей за 43 338 руб. с человека — База Отдыха Золотой Берег Терло

Тур в Абхазию из СПБ, 9 ночей за 43 338 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/nxk0 стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 14 августа — 23 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)

Трансфер в отель не включен

Мед. страховка не включена

Больше вариантов

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