-22% на тур в Абхазию из Москвы, 5 ночей за 13325 руб. с человека — Отель У Резо!

Тур в Абхазию из Москвы, 5 ночей за 13325 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/of70 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 22 июня- 27 июня Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Без питания (RO)

Авиабилеты

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Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/jyao

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/xj0m

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH