-21% на тур в Турцию из Москвы, 7 ночей за 50 473 руб. с человека — Akasia Resort

Тур в Турцию из Москвы, 7 ночей за 50 473 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/i54y стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 14 августа — 21 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Бронировать тур

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

Больше вавриантов

Этот же тур на одного — https://checkintime.ru/izda

— https://checkintime.ru/izda Этот же тур на троих — https://checkintime.ru/muqx