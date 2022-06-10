-21% на тур в Сочи из Москвы, 5 ночей за 15435 руб. с человека — Гостевой Дом Дики!

Тур в Сочи из Москвы, 5 ночей за 15435 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/ah6n стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 26 июня- 1 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Без питания (RO)

Авиабилеты

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Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/q51i

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH