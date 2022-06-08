-21% на тур в Египет из Москвы 7 ночей за 56629 руб. с человека — Sand Beach!

Тур в Египет из Москвы, 7 ночей за 56629 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/0d59 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 17 июня- 24 июня

Виза: ПО ПРИЛЕТЕ

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Что входит в стоимость тура:

Завтрак и ужин (HB)

Авиабилеты

Групповой трансфер

Медстраховка на всё время поездки

Больше вариантов

Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/j7le

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/0o3u

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH