-21% на тур в Абхазию из СПБ, 7 ночей за 36 669 руб. с человека — Гостиница Арго

Тур в Абхазию из СПБ, 7 ночей за 36 669 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/dcd8 стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 23 августа — 30 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак и ужин (HB)

Трансфер в отель не включен

Мед. страховка включена

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