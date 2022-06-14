-20% на тур в Турцию из Санкт-Петербурга, 5 ночей за 50395 руб. с человека — The Green Park Hotel Pendik!

Тур в Турцию из Санкт-Петербурга, 5 ночей за 50395 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/q7bx стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 10 июля — 15 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Завтрак (BB)

Авиабилеты

Медстраховка на всё время поездки

Больше вариантов

Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/a94t

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/u742

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH