-20% на тур в Турцию из Москвы, 7 ночей за 32096 руб. с человека — Almena City Hotel!

Тур в Турцию из Москвы, 7 ночей за 32096 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/vhu5 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 17 июня- 24 июня

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Завтрак (BB)

Авиабилеты

Групповой трансфер

Медстраховка на всё время поездки

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Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/18y5

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH