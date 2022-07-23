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20 билетов по Сибири и Дальнему Востоку от 1100 рублей

Новости
Автор Опубликовано

До конца года

Дорогие перелёты по Сибири и Дальнему Востоку — миф. Билеты за счёт субсидий уже давно стоят вполне адекватных денег.

В Магадан за 2000 рублей, в Якутск за 2500, на Сахалин за 1500 и много подобного.

Собрали 21 пример как можно полетать по далёким краям и отдать не больше 3000 рублей за билет, пользуйтесь.

Все билеты на aviasales, а так же сайтах АврорыS7 и Utair.

Красноярск — Южно-Сахалинск

20 билетов по Сибири и Дальнему Востоку от 1100 рублей

Красноярск — Улан-Удэ

20 билетов по Сибири и Дальнему Востоку от 1100 рублей

Якутск — Красноярск

20 билетов по Сибири и Дальнему Востоку от 1100 рублей

Владивосток — Благовещенск

20 билетов по Сибири и Дальнему Востоку от 1100 рублей

Улан-Удэ — Владивосток

20 билетов по Сибири и Дальнему Востоку от 1100 рублей

Хабаровск — Нерюнгри

20 билетов по Сибири и Дальнему Востоку от 1100 рублей

Чита — Хабаровск

20 билетов по Сибири и Дальнему Востоку от 1100 рублей

Хабаровск — Мирный

20 билетов по Сибири и Дальнему Востоку от 1100 рублей

Южно-Сахалинск — Советская Гавань

20 билетов по Сибири и Дальнему Востоку от 1100 рублей 20 билетов по Сибири и Дальнему Востоку от 1100 рублей

Южно-Сахалинск — Петропавловск-Камчатский

20 билетов по Сибири и Дальнему Востоку от 1100 рублей

Благовещенск — Южно-Сахалинск

20 билетов по Сибири и Дальнему Востоку от 1100 рублей

Петропавловск-Камчатский — Магадан

20 билетов по Сибири и Дальнему Востоку от 1100 рублей

Магадан — Сеймчан

20 билетов по Сибири и Дальнему Востоку от 1100 рублей

Чита — Якутск

20 билетов по Сибири и Дальнему Востоку от 1100 рублей

Комсомольск на Амуре- Благовещенск

20 билетов по Сибири и Дальнему Востоку от 1100 рублей

Омск — Тюмень

20 билетов по Сибири и Дальнему Востоку от 1100 рублей

Абакан — Красноярск

20 билетов по Сибири и Дальнему Востоку от 1100 рублей

Петропавловск-Камчатский — Северо-Курильск

20 билетов по Сибири и Дальнему Востоку от 1100 рублей

Улан-Удэ — Хужир

20 билетов по Сибири и Дальнему Востоку от 1100 рублей

Новосибирск — Томск

20 билетов по Сибири и Дальнему Востоку от 1100 рублей

Новосибирск — Кемерово

20 билетов по Сибири и Дальнему Востоку от 1100 рублей

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Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

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  • Author Details
Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
email
sdmNew@checkintime.ru
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