20 билетов по Сибири и Дальнему Востоку от 1100 рублей

До конца года
Дорогие перелёты по Сибири и Дальнему Востоку — миф. Билеты за счёт субсидий уже давно стоят вполне адекватных денег.
В Магадан за 2000 рублей, в Якутск за 2500, на Сахалин за 1500 и много подобного.
Собрали 21 пример как можно полетать по далёким краям и отдать не больше 3000 рублей за билет, пользуйтесь.
Все билеты на aviasales, а так же сайтах Авроры, S7 и Utair.
Красноярск — Южно-Сахалинск
Красноярск — Улан-Удэ
Якутск — Красноярск
Владивосток — Благовещенск
Улан-Удэ — Владивосток
Хабаровск — Нерюнгри
Чита — Хабаровск
Хабаровск — Мирный
Южно-Сахалинск — Советская Гавань
Южно-Сахалинск — Петропавловск-Камчатский
Благовещенск — Южно-Сахалинск
Петропавловск-Камчатский — Магадан
Магадан — Сеймчан
Чита — Якутск
Комсомольск на Амуре- Благовещенск
Омск — Тюмень
Абакан — Красноярск
Петропавловск-Камчатский — Северо-Курильск
Улан-Удэ — Хужир
Новосибирск — Томск
Новосибирск — Кемерово
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