20 билетов по Сибири и Дальнему Востоку от 1100 рублей

До конца года

Дорогие перелёты по Сибири и Дальнему Востоку — миф. Билеты за счёт субсидий уже давно стоят вполне адекватных денег.

В Магадан за 2000 рублей, в Якутск за 2500, на Сахалин за 1500 и много подобного.

Собрали 21 пример как можно полетать по далёким краям и отдать не больше 3000 рублей за билет, пользуйтесь.

Все билеты на aviasales, а так же сайтах Авроры, S7 и Utair.

Красноярск — Южно-Сахалинск

Красноярск — Улан-Удэ

Якутск — Красноярск

Владивосток — Благовещенск

Улан-Удэ — Владивосток

Хабаровск — Нерюнгри

Чита — Хабаровск

Хабаровск — Мирный

Южно-Сахалинск — Советская Гавань

Южно-Сахалинск — Петропавловск-Камчатский

Благовещенск — Южно-Сахалинск

Петропавловск-Камчатский — Магадан

Магадан — Сеймчан

Чита — Якутск

Комсомольск на Амуре- Благовещенск

Омск — Тюмень

Абакан — Красноярск

Петропавловск-Камчатский — Северо-Курильск

Улан-Удэ — Хужир

Новосибирск — Томск

Новосибирск — Кемерово

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!