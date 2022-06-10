-19% на тур в Турцию из Москвы, 9 ночей за 51 051 руб. с человека — Almena City Hotel

Тур в Турцию из Москвы, 9 ночей за 51 051 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/sx2m стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 2 июля — 11 июля

Виза: Без визы

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

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