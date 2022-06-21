-19% на тур в Турцию из Москвы, 6 ночей за 42101 руб. с человека — Anita Sun Park Hotel!

Тур в Турцию из Москвы, 6 ночей за 42101 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/rkyo стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 8 июля — 14 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Питание- Всё включено (AI)

Авиабилеты

Групповой трансфер

Медстраховка на всё время поездки

Больше вариантов



Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/xwq6

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/6nxz

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH