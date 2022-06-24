-19 % на тур в Египет из Москвы, 7 ночей за 49 168 руб. с человека — Coral Hills Sharm El Sheikh Resort (Ex.All Season Coral Hills Resort)

Тур в Египет из Москвы, 7 ночей за 49 168 руб. с человека

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Когда: 13 июля — 20 июля

Виза: По прилету

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

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