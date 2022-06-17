-19% на тур в Абхазию из Москвы, 7 ночей за 27680 руб. с человека — Duglas Hotel!

Тур в Абхазию из Москвы, 7 ночей за 27680 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/8r2w стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 12 июля — 19 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Без питания (RO)

Авиабилеты

Медстраховка на всё время поездки

Больше вариантов

Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/a4ct

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/ue2k

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH