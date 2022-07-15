-18% на тур в Турцию из Санкт-Петербурга, 7 ночей за 58443 руб. с человека — Antik Ipek Hotel!

Тур в Турцию из Санкт-Петербурга, 7 ночей за 58443 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/8soe стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 20 августа — 28 августа Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Завтрак (BB)

Авиабилеты

Групповой трансфер

Медстраховка на всё время поездки

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Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH