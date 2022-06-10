-18% на тур в Турцию из Москвы, 5 ночей за 38411 руб. с человека — Sozer Hotel!

Тур в Турцию из Москвы, 5 ночей за 38411 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/0p7u стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 12 июля- 17 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Завтрак (BB)

Авиабилеты

Групповой трансфер

Медстраховка на всё время поездки

Больше вариантов



Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/6lte

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/6hu8

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH