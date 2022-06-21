-18 % на тур в Египет из Москвы за 54 414 руб. с человека — Sharm Plaza (Ex. Crowne Plaza Resort)

Тур в Египет из Москвы за 54 414 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/18zh стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 13 июля — 20 июля

Виза: По прилету

Бронировать тур

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

Больше вариантов

Этот же тур на одного — https://checkintime.ru/bq6s

— https://checkintime.ru/bq6s Этот же тур на троих — https://checkintime.ru/ur2d