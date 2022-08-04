-18% на тур в Египет из Москвы, 7 ночей за 61 165 руб. с человека — Coral Hills Sharm El Sheikh Resort (Ex.All Season Coral Hills Resort)

Тур в Египет из Москвы, 7 ночей за 61 165 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/rbxh стоимость тура указана уже на двоих
- Когда: 16 августа — 23 августа
- Виза: ПО ПРИЛЕТУ
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Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед. страховка включена
Больше вариантов
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Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент!
ФОТО: UNSPLASH
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