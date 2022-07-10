-17% на тур в Египет из Москвы, 7 ночей за 58 684 руб. с человека — Falcon Naama Star

Тур в Египет из Москвы, 7 ночей за 58 684 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/q3z9 стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 1 августа — 8 августа

Виза: ПО ПРИЛЕТУ

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак и ужин (HB)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

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