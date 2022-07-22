-17% на тур в Египет из Москвы, 7 ночей за 57 101 руб. с человека — Sand Beach

Тур в Египет из Москвы, 7 ночей за 57 101 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/fu49 стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 3 августа — 10 августа

Виза: ПО ПРИЛЕТУ

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак и ужин (HB)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

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