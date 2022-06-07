-17% на тур в Дубай из СПБ, 7 ночей за 66 208 руб. с человека — Ramada Chelsea Hotel Al Barsha

Тур в Дубай из СПБ, 7 ночей за 66 208 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/s1z7 стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 5 июля — 12 июня

Виза: По прилету

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель не включен

Мед. страховка включена

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