-15% на тур в Абхазию из Москвы, 7 ночей за 40299 руб. с человека — Дом Отдыха Питиус!

Тур в Абхазию из Москвы, 7 ночей за 40299 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/1593 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 31 июля — 8 августа Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Бронировать тур

Что входит в стоимость тура:

Завтрак, обед, ужин (FB)

Авиабилеты

Медстраховка на всё время поездки

Больше вариантов



Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/60ww

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/99fd

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH