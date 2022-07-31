15 билетов из Прибалтики и Финляндии в Европу от 510 рублей

Много разных направлений!

Выезжать из России без оснований можно с 15 июля.

В системах бронирования лоукоста Ryanair нашлись билеты всего от 7,99 евро (510 рублей). В минимальный прайс включен только провоз ручной клади.

Даты полетов: август-сентябрь.

Все страны из этого поста уже открыты для туризма. Актуальные правила въезда смотрим здесь.

Купить билеты можно через сервис aviasales.ru (тут проходят любые российские карты) или на сайте авиакомпании (тут дешевле, но рос. карты не принимают).

Рига — Орхус (Дания):

На aviasales 760 рублей:

Рига — Берлин:

Вильнюс — Гданьск:

Рига — Осло (Торп):

Таллин — Биллунн:

Таллин — Стокгольм:

Рига — Париж:

Рига — Прага:

Хельсинки — Задар:

Рига — Венеция:

Вильнюс — Корфу:

Лаппеэнранта — Милан:

Таллин — Неаполь:

Таллин — Мальта:

Хельсинки — Барселона (Жирона):

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!