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15 билетов из Прибалтики и Финляндии в Европу от 510 рублей

Новости
Автор Опубликовано

Много разных направлений!

Выезжать из России без оснований можно с 15 июля.

В системах бронирования лоукоста Ryanair нашлись билеты всего от 7,99 евро (510 рублей). В минимальный прайс включен только провоз ручной клади.

Даты полетов: август-сентябрь.

Все страны из этого поста уже открыты для туризма. Актуальные правила въезда смотрим здесь.

Купить билеты можно через сервис aviasales.ru (тут проходят любые российские карты) или на сайте авиакомпании (тут дешевле, но рос. карты не принимают).

Рига — Орхус (Дания):

15 билетов из Прибалтики и Финляндии в Европу от 510 рублей

На aviasales 760 рублей:

15 билетов из Прибалтики и Финляндии в Европу от 510 рублей

Рига — Берлин:

15 билетов из Прибалтики и Финляндии в Европу от 510 рублей

Вильнюс — Гданьск:

15 билетов из Прибалтики и Финляндии в Европу от 510 рублей

Рига — Осло (Торп):

15 билетов из Прибалтики и Финляндии в Европу от 510 рублей

Таллин — Биллунн:

15 билетов из Прибалтики и Финляндии в Европу от 510 рублей

Таллин — Стокгольм:

15 билетов из Прибалтики и Финляндии в Европу от 510 рублей

Рига — Париж:

15 билетов из Прибалтики и Финляндии в Европу от 510 рублей

Рига — Прага:

15 билетов из Прибалтики и Финляндии в Европу от 510 рублей

Хельсинки — Задар:

15 билетов из Прибалтики и Финляндии в Европу от 510 рублей

Рига — Венеция:

15 билетов из Прибалтики и Финляндии в Европу от 510 рублей

Вильнюс — Корфу:

15 билетов из Прибалтики и Финляндии в Европу от 510 рублей

Лаппеэнранта — Милан:

15 билетов из Прибалтики и Финляндии в Европу от 510 рублей

Таллин — Неаполь:

15 билетов из Прибалтики и Финляндии в Европу от 510 рублей

Таллин — Мальта:

15 билетов из Прибалтики и Финляндии в Европу от 510 рублей

Хельсинки — Барселона (Жирона):

15 билетов из Прибалтики и Финляндии в Европу от 510 рублей

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:
Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Или общий календарь: https://checkintime.ru/kalendar-tsen-na-aviabilety-v-realnom-vremeni/

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  • Author Details
Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
email
sdmNew@checkintime.ru
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