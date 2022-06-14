-12% на тур в Абхазию из Москвы, 6 ночей за 22947 руб. с человека — Кистрик Отель!

Тур в Абхазию из Москвы, 6 ночей за 22947 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/6ic2 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 4 июля — 10 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Без питания (RO)

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Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/pugo

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH