-11% на тур в Абхазию из Москвы, 6 ночей за 22673 руб. с человека — Самсон Отель!

Тур в Абхазию из Москвы, 6 ночей за 22673 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/vlm1 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 20 июня — 26 июня

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Без питания (RO)

Авиабилеты

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Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/eqfn

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/rhlw

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH