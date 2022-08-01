1 августа: что и как меняется в начале месяца. Новости туризма от 01.08.2022

Страны открываются и закрываются:

Франция снимает последние ковидные ограничения

Новая Зеландия открылась для туристов из всех стран

Латвия приостанавливает действие соглашения с Россией об упрощении поездок между жителями приграничных регионов

Косово откладывает введение запрета на сербские документы и автомобильные номера с 1 августа на 1 сентября

ЮАР открывает все КПП на сухопутных границах, в том числе второстепенные

Рейсы запускаются:

Lux Express и Ecolines ставят дополнительные рейсы из Петербурга в Хельсинки

Somon Air начнёт летать из Худжанда в Москву и увеличит другие частоты

«ИрАэро» запустит рейсы из Екатеринбурга и Казани в Баку

Utair полетит в Анталью из Грозного, «ИрАэро» — из Владикавказа в Стамбул

«Белавиа» с 7 августа будет чаще летать из Минска в Петербург, с 9 августа добавит рейсы Минск — Калининград, а с 8 августа сделает ежедневными рейсы из Минска во Внуково.

Fly Jordan Airlines начала летать из Сочи в Амман

«Россия» полетит из Сочи в Дубай 3 августа, до этого российские самолёты летали в Шарджу

Иранская Pars Air начала летать в Астрахань из иранского города Решт

Добраться на Кижи теперь можно по единому билету «поезд + «Метеор»

«СиЛА» до 15 сентября будет летать на Ольхон из Улан-Удэ дважды в день