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1 августа: что и как меняется в начале месяца. Новости туризма от 01.08.2022

Новости
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Страны открываются и закрываются:

Франция снимает последние ковидные ограничения
Новая Зеландия  открылась для туристов из всех стран
Латвия приостанавливает действие соглашения с Россией об упрощении поездок между жителями приграничных регионов
Косово откладывает введение запрета на сербские документы и автомобильные номера с 1 августа на 1 сентября
ЮАР открывает все КПП на сухопутных границах, в том числе второстепенные

Рейсы запускаются:

Lux Express и Ecolines ставят дополнительные рейсы из Петербурга в Хельсинки
Somon Air начнёт летать из Худжанда в Москву и увеличит другие частоты
«ИрАэро» запустит  рейсы из Екатеринбурга и Казани в Баку
Utair полетит в Анталью из Грозного, «ИрАэро» — из Владикавказа в Стамбул
«Белавиа» с 7 августа будет чаще летать из Минска в Петербург, с 9 августа добавит рейсы Минск — Калининград, а с 8 августа сделает ежедневными рейсы из Минска во Внуково.
Fly Jordan Airlines начала летать из Сочи в Амман
«Россия» полетит из Сочи в Дубай 3 августа, до этого российские самолёты летали в Шарджу
Иранская Pars Air начала летать  в Астрахань из иранского города Решт

Добраться на Кижи теперь можно по единому билету «поезд + «Метеор»
«СиЛА» до 15 сентября будет летать на Ольхон из Улан-Удэ дважды в день

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Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
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