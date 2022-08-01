1 августа: что и как меняется в начале месяца. Новости туризма от 01.08.2022

Страны открываются и закрываются:
Франция снимает последние ковидные ограничения
Новая Зеландия открылась для туристов из всех стран
Латвия приостанавливает действие соглашения с Россией об упрощении поездок между жителями приграничных регионов
Косово откладывает введение запрета на сербские документы и автомобильные номера с 1 августа на 1 сентября
ЮАР открывает все КПП на сухопутных границах, в том числе второстепенные
Рейсы запускаются:
Lux Express и Ecolines ставят дополнительные рейсы из Петербурга в Хельсинки
Somon Air начнёт летать из Худжанда в Москву и увеличит другие частоты
«ИрАэро» запустит рейсы из Екатеринбурга и Казани в Баку
Utair полетит в Анталью из Грозного, «ИрАэро» — из Владикавказа в Стамбул
«Белавиа» с 7 августа будет чаще летать из Минска в Петербург, с 9 августа добавит рейсы Минск — Калининград, а с 8 августа сделает ежедневными рейсы из Минска во Внуково.
Fly Jordan Airlines начала летать из Сочи в Амман
«Россия» полетит из Сочи в Дубай 3 августа, до этого российские самолёты летали в Шарджу
Иранская Pars Air начала летать в Астрахань из иранского города Решт
Добраться на Кижи теперь можно по единому билету «поезд + «Метеор»
«СиЛА» до 15 сентября будет летать на Ольхон из Улан-Удэ дважды в день
Как найти горящий тур? Удобный календарь туров для быстрой проверки.
Или полноценный онлайн поиск по нужным вам датам и фильтрам - Поиск тура
Так же, удобно следить за горящими турами на выходные из нашего специально раздела "На выходные"
Видео: 17 советов как находить и покупать туры выгодно