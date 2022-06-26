ЮАР отменяет ковидные ограничения. Новости туризма от 26.06.2022

ЮАР отменяет ковидные ограничения — для въезда не нужны тесты и сертификаты о вакцинации. Информация об этом размещена на правительственном сайте, а согласно обновлённым 23 июня правилам на карте IATA , по прибытии нужно только заполнить форму.

Кроме того, в стране полностью отменили масочный режим. Носить маски в помещениях всё ещё могут потребовать только отдельные организации.