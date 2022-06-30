Визовый центр Германии снизил визовые сборы: теперь они принимаются по курсу 58 рублей за 1 евро. Новости туризма от 30.06.2022

Визовый центр Германии снизил визовые сборы: теперь они принимаются по курсу 58 рублей за 1 евро. Обновлённые цены опубликованы на сайте VisaMetric.
Ранее ВЦ принимал сборы по своему собственному курсу — 117,5 рублей за 1 евро. 35 евро были эквивалентны по стоимости 4110 рублям, что более чем в два раза превышало официальный курс обмена.
Кроме того, @ranarod выяснил, что сборы по завышенному вдвое курсу принимал только VisaMetric, а Консульство Германии в Новосибирске работало по актуальному курсу ЦБ РФ. Более того, одной из читательниц в диппредставительстве посоветовали написать на визовый центр жалобу.
После того, как на проблему обратили внимание телеграм-каналы, прошла неделя. Курс молча привели в соответствие с обменным курсом ЦБ РФ. Никаких публичных разъяснений не давали не дипломаты ФРГ, ни представители ВЦ.
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