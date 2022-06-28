Вдоль побережья Кольского — на теплоходе за тысячу рублей

С июня по сентябрь в водах Баренцева и Белого моря курсирует теплоход ледового класса «Клавдия Еланская». Он обслуживает два пассажирских маршрута: до ЗАТО Островной и до поморских сёл Чаваньга, Тетрино, Чапома, Пялица и Сосновка.

➖ Из Мурманска до Островного до конца августа выполняются по четыре рейса в месяц, в сентябре — три. Ближайшие даты отправления: 6, 14, 20, 28 июля. Время в пути — меньше суток.

➖ По маршруту Мурманск — Островной — Чаваньга — Тетрино — Чапома — Пялица — Сосновка — Островной — Мурманск теплоход выходит только в летние месяцы. Ближайшие даты: 14 июля и 16 августа. Время в пути до крайней точки — Чаваньги — меньше двух дней.

Вот актуальное расписание. Билеты можно купить в кассе на автовокзале Мурманска или на rfbus.ru: до Островного — от 1138 рублей в одну сторону, до Чаваньги — от 1071 рубля.