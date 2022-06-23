В Турции запускается новая авиакомпания для полётов в Россию: Air Anka. Новости туризма от 23.06.2022

Про Southwind и MGA мы уже писали, а вот про третью авиакомпанию, которая создаётся в Турции для полётов в Россию, вы ещё не знаете. Итак, знакомьтесь: Air Anka. Авиакомпания будет базироваться в Измире и летать на Airbus A330; первоначально у неё будет два самолёта, которые уже покрашены в ливрею авиакомпании. Один A330-200 уже получил регистрацию TC-NYP. Регистрационный номер второго пока неизвестен.

Самое интересное – это позиционирование авиакомпании. Прямо на борту написано: «Always Northbound», то есть, «Всегда на север». Какая страна расположена к северу от Турции, догадайтесь сами. А на сайте вас встречает красивая фраза о том, что железный занавес опустить много ума не надо, искусство состоит в том, чтобы строить мосты.

Интересно, что в разделе «Вакансии» на сайте нет бортпроводников, зато нужны специалисты по грузоперевозкам. Всё просто: на первоначальном этапе авиакомпания собирается возить не пассажиров, а грузы, демонтировав кресла, но впоследствии их вернут и снова займутся пассажирскими перевозками.