Уехать без долгов: как погасить все задолженности и снять запрет на выезд. Новости туризма от 20.07.2022

Закон, позволяющий должникам избавиться от запрета на выезд из России за несколько минут прямо в аэропорту, вступил в силу ещё 20 июня, однако из-за затянувшегося согласования между ведомствами заработал не сразу. Вот что мы имеем на сегодняшний день.

Почему могут запретить выезд

Сейчас не выпустить за границу могут, если сумма долгов превышает 30 тысяч рублей. Если сумма долга больше 10 тысяч — постановление могут вынести через 2 месяца неуплаты. Это могут быть долги по коммунальным платежам, алиментам, кредиту или другие задолженности. Запретить должнику покидать страну может только пристав.

Как узнать о долгах и запрете на выезд

О запрете выезда из страны теперь можно узнать через специальный сервис на Госуслугах, ответив на несколько вопросов. Заполнив форму, можно за несколько минут выяснить, ведется ли исполнительное производство.

Кроме того, задолженность по исполнительному производству отобразится в уведомлениях в личном кабинете Госуслуг и на главной странице портала (под суммой задолженности появляется плашка «Выезд запрещен»).

Проверить наличие долгов (но не запрета на выезд) можно на сайте судебных приставов или в личном кабинете ФНС. Если долг больше 30 000 рублей, выезд за рубеж, скорее всего, ограничен. 10 000 рублей — лимит для алиментщиков и тех, кто обязан возместить моральный вред и вред здоровью. Даже если есть долг, то запрета может и не быть, если его не наложил пристав.

Как погасить задолженности

Как правило, информация обо всех задолженностях отображается прямо в личном кабинете налогоплательщика (также есть кабинеты для ИП и юрлиц. Там же можно сразу погасить долги нужным способом.

Если приостановку операций не сняли после оплаты долгов, пользователи могут через личный кабинет на сайте ФНС направить обращение об отмене приостановления операций по счетам и приложить к нему подтверждающие документы о погашении долга. Для юрлиц и ИП, у которых нет личных кабинетов, запущен сервис «Оперативная помощь: разблокировка счета» — после заполнения формы в течение суток с заявителем свяжется оператор и предоставит информацию о его статусе.

Как снять запрет на выезд

Несмотря на подвижки в вопросе снятия запрета на выезд, кажется, всё ещё невозможно сделать это прямо в аэропорту за несколько минут, как обещала Федеральная служба судебных приставов в конце 2021 года.

По информации, полученной @ranarod в Госуслугах, срок снятия ограничений с момента оплаты может составить до суток, поэтому проверять и оплачивать долги лучше заранее, до выезда за границу.

Получить информацию о сроках снятия запрета после фактической оплаты задолженности напрямую от Федеральной службы судебных приставов не удалось — единая горячая линия 8-800-250-39-32 недоступна. Однако ранее в ФССП заявляли, что «в целом снятие ограничений происходит за сутки».