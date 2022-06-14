Тур в Турцию из СПБ, 9 ночей за 57 388 руб. с человека — Adalin Resort Kemer

Тур в Турцию из СПБ, 9 ночей за 57 388 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/74sb стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 6 июля — 15 июля Виза: Без визы

Выбрать тур

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

Больше вариантов

Этот же тур на одного — https://checkintime.ru/51ut

— https://checkintime.ru/51ut Этот же тур на троих — https://checkintime.ru/xu2p