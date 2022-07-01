Тур в Турцию из СПБ, 10 ночей за 75 512 руб. с человека — Okan Tower Apart Hotel

Тур в Турцию из СПБ, 10 ночей за 75 512 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/gkcb стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 11 июля — 1 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Бронировать тур

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед. страховка включена

Больше вариантов

Этот же тур на одного — https://checkintime.ru/4y2o

— https://checkintime.ru/4y2o Этот же тур на троих — https://checkintime.ru/mt10