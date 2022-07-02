Тур в Сочи из СПБ, 7 ночей за 22 756 руб. с человека — База отдыха Слава Черноморья

Тур в Сочи из СПБ, 7 ночей за 22 756 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/4fbg стоимость тура указана уже на двоих

Когда: 26 мая — 2 июня

Виза: Без визы

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед. страховка не включена

Больше вариантов

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