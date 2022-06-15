Тур в Абхазию из СПБ, 8 ночей за 33 939 руб. с человека — Akua Resort (Акуа Резорт)

Тур в Абхазию из СПБ, 8 ночей за 33 939 руб. с человека

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Когда: 23 июня — 1 июля

Виза: Без визы

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Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO

Трансфер в отель не включен

Мед. страховка включена

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