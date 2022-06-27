Тур в Абхазию из Москвы, 7 ночей за 38158 руб. с человека — Gud House!

Тур в Абхазию из Москвы, 7 ночей за 38158 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/uy7v стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 8 июля — 15 июля Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Завтрак и ужин (HB)

Авиабилеты

Групповой трансфер

Медстраховка на всё время поездки

Больше вариантов



Этот же тур на одного- https://checkintime.ru/2nqm

Этот же тур на троих- https://checkintime.ru/zl3y

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH