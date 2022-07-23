Тур в Абхазию из Москвы, 7 ночей за 38034 руб. с человека — Гостевой Дом Полет Чайки!

Тур в Абхазию из Москвы, 7 ночей за 38034 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/goky стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 4 августа- 11 августа Виза: БЕЗ ВИЗЫ

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Что входит в стоимость тура:

Без питания (RO)

Авиабилеты

Медстраховка на всё время поездки

Групповой трансфер

Больше вариантов



Этот же тур на одного-https://checkintime.ru/kd0y

Этот же тур на троих-https://checkintime.ru/87qy

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH