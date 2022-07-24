Тур в Абхазию из Москвы, 7 ночей за 34605 руб. с человека — Апсны!

Тур в Абхазию из Москвы, 7 ночей за 34605 руб. с человека

По ссылке- https://checkintime.ru/xtnv стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 3 августа- 10 августа Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Бронировать тур

Что входит в стоимость тура:

Завтрак (BB)

Авиабилеты

Медстраховка на всё время поездки

Больше вариантов



Этот же тур на одного-https://checkintime.ru/14rp

Этот же тур на троих-https://checkintime.ru/dadl

Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !

ФОТО: UNSPLASH