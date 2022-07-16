Тур в Абхазию из Москвы, 5 ночей за 25055 руб. с человека — ГК Золотой Берег!

Тур в Абхазию из Москвы, 5 ночей за 25055 руб. с человека
По ссылке- https://checkintime.ru/6y7b стоимость тура указана уже на двоих!
- Когда: 5 августа — 10 августа
- Виза: БЕЗ ВИЗЫ
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Что входит в стоимость тура:
- Без питания (RO)
- Авиабилеты
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Бронируйте при первой возможности, цена может измениться в любой момент !
ФОТО: UNSPLASH
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