Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Sultan Suleyman Palace Hotel & Spa»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 46102 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/gv6l стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 20 июля — 27 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

Посмотреть тур

Из Уфы тур в Турцию «Imeros Hotel»

Из Уфы на 7 ночей за 56322 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/rhgh стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 17 июля — 24 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

Посмотреть тур

Из Самары тур в Турцию «Armir Palace»

Из Самары на 7 ночей за 58307 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/spb2 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 22 июля — 30 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

Посмотреть тур

Из Казани тур в Турцию «Merhaba Hotel»

Из Казани на 7 ночей за 50809 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/mlsp стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 22 июля — 29 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Турцию «Sun Maris City Hotel»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 48999 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/ais4 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 26 июля — 3 августа



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Всё включено (AI)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена