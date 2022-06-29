Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Sultan Suleyman Palace Hotel & Spa»
Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 46102 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/gv6l стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 20 июля — 27 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Уфы тур в Турцию «Imeros Hotel»
Из Уфы на 7 ночей за 56322 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/rhgh стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 17 июля — 24 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Всё включено (AI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Самары тур в Турцию «Armir Palace»
Из Самары на 7 ночей за 58307 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/spb2 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 22 июля — 30 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Всё включено (AI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Казани тур в Турцию «Merhaba Hotel»
Из Казани на 7 ночей за 50809 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/mlsp стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 22 июля — 29 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Екатеринбурга тур в Турцию «Sun Maris City Hotel»
Из Екатеринбурга на 7 ночей за 48999 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/ais4 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 26 июля — 3 августа
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Всё включено (AI)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
ФОТО: UNSPLASH
Как найти горящий тур? Удобный календарь туров для быстрой проверки.
Или полноценный онлайн поиск по нужным вам датам и фильтрам - Поиск тура
Так же, удобно следить за горящими турами на выходные из нашего специально раздела "На выходные"
Видео: 17 советов как находить и покупать туры выгодно