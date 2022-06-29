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Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

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Содержание
  1. Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Sultan Suleyman Palace Hotel & Spa»
  2. Из Уфы тур в Турцию «Imeros Hotel»
  3. Из Самары тур в Турцию «Armir Palace»
  4. Из Казани тур в Турцию «Merhaba Hotel»
  5. Из Екатеринбурга тур в Турцию «Sun Maris City Hotel»

Из Нижнего Новгорода тур в Турцию «Sultan Suleyman Palace Hotel & Spa»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 46102 руб. с человека
По ссылке —  https://checkintime.ru/gv6l стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 20 июля — 27 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Уфы тур в Турцию «Imeros Hotel»

Из Уфы на 7 ночей за 56322 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/rhgh  стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 17 июля — 24 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Всё включено (AI)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Самары тур в Турцию «Armir Palace»

Из Самары на 7 ночей за 58307 руб. с человека
По ссылке —  https://checkintime.ru/spb2  стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 22 июля — 30 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Всё включено (AI)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Казани тур в Турцию «Merhaba Hotel»

Из Казани на 7 ночей за 50809 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/mlsp стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 22 июля — 29 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB) 
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Турцию «Sun Maris City Hotel»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 48999 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/ais4 стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 26 июля — 3 августа

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Турции из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Всё включено (AI) 
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
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ФОТО: UNSPLASH
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Анастасия Пашнюк
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