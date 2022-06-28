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Топ 5 предложений в отели Сочи из Регионов

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Содержание
  1. Из Нижнего Новгорода тур в Сочи «Гостевой Дом София На Медовой»
  2. Из Уфы тур в Сочи «Отель Adagio Le Rond Sochi Resort&Spa»
  3. Из Самары тур в Сочи «Garden Hills Hotel»
  4. Из Казани тур в Сочи «Санаторий Беларусь»
  5. Из Екатеринбурга тур в Сочи «Мини-Отель Камбала»

Из Нижнего Новгорода тур в Сочи «Гостевой Дом София На Медовой»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 31612 руб. с человека
По ссылке —  https://checkintime.ru/q60p стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 4 июля — 11 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Сочи из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO) 
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

Из Уфы тур в Сочи «Отель Adagio Le Rond Sochi Resort&Spa»

Из Уфы на 7 ночей за 45526 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/4awe стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 4 июля — 11 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Сочи из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB) 
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Самары тур в Сочи «Garden Hills Hotel»

Из Самары на 7 ночей за 16067 руб. с человека
По ссылке —  https://checkintime.ru/amkq стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 4 июля — 11 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Сочи из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

Из Казани тур в Сочи «Санаторий Беларусь»

Из Казани на 5 ночей за 45229 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/xs88 стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 4 июля — 9 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Сочи из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Сочи «Мини-Отель Камбала»

Из Екатеринбурга на 6 ночей за 39895 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/i4is  стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 4 июля — 11 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO) 
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

ФОТО: UNSPLASH
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Анастасия Пашнюк
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