Топ 5 предложений в отели Сочи из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Сочи «Гостевой Дом София На Медовой»
Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 31612 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/q60p стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 4 июля — 11 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Уфы тур в Сочи «Отель Adagio Le Rond Sochi Resort&Spa»
Из Уфы на 7 ночей за 45526 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/4awe стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 4 июля — 11 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Самары тур в Сочи «Garden Hills Hotel»
Из Самары на 7 ночей за 16067 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/amkq стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 4 июля — 11 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Казани тур в Сочи «Санаторий Беларусь»
Из Казани на 5 ночей за 45229 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/xs88 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 4 июля — 9 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Екатеринбурга тур в Сочи «Мини-Отель Камбала»
Из Екатеринбурга на 6 ночей за 39895 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/i4is стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 4 июля — 11 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
ФОТО: UNSPLASH
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