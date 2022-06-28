Топ 5 предложений в отели Сочи из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Сочи «Гостевой Дом София На Медовой»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 31612 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/q60p стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 4 июля — 11 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

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Из Уфы тур в Сочи «Отель Adagio Le Rond Sochi Resort&Spa»

Из Уфы на 7 ночей за 45526 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/4awe стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 4 июля — 11 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Самары тур в Сочи «Garden Hills Hotel»

Из Самары на 7 ночей за 16067 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/amkq стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 4 июля — 11 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

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Из Казани тур в Сочи «Санаторий Беларусь»

Из Казани на 5 ночей за 45229 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/xs88 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 4 июля — 9 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

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Из Екатеринбурга тур в Сочи «Мини-Отель Камбала»

Из Екатеринбурга на 6 ночей за 39895 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/i4is стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 4 июля — 11 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена