Топ 5 предложений в отели Сочи из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Сочи «Green Hosta Hotel»
Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 48669 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/yms5 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 11 июля — 18 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Уфы тур в Сочи «Отель Мио»
Из Уфы на 5 ночей за 48508 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/d353 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 11 июля — 16 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Самары тур в Сочи «Санаторий Белые Ночи»
Из Самары на 7 ночей за 52400 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/csq9 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 11 июля — 19 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
Из Казани тур в Сочи «Малекон Отель»
Из Казани на 7 ночей за 51257 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/lcqr стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 11 июля — 18 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка включена
Из Екатеринбурга тур в Сочи «Вилла Море»
Из Екатеринбурга на 6 ночей за 54103 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/hk42 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 11 июля — 19 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Континентальный завтрак (лёгкий) (BBL)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка не включена
ФОТО: UNSPLASH
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