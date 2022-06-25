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Топ 5 предложений в отели Сочи из Регионов

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Содержание
  1. Из Нижнего Новгорода тур в Сочи «Green Hosta Hotel»
  2. Из Уфы тур в Сочи «Отель Мио»
  3. Из Самары тур в Сочи «Санаторий Белые Ночи»
  4. Из Казани тур в Сочи «Малекон Отель»
  5. Из Екатеринбурга тур в Сочи «Вилла Море»

Из Нижнего Новгорода тур в Сочи «Green Hosta Hotel»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 48669 руб. с человека
По ссылке —  https://checkintime.ru/yms5 стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 11 июля — 18 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Сочи из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

Из Уфы тур в Сочи «Отель Мио»

Из Уфы на 5 ночей за 48508 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/d353 стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 11 июля — 16 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Сочи из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

Из Самары тур в Сочи «Санаторий Белые Ночи»

Из Самары на 7 ночей за 52400 руб. с человека
По ссылке —  https://checkintime.ru/csq9 стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 11 июля — 19 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Сочи из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

Из Казани тур в Сочи «Малекон Отель»

Из Казани на 7 ночей за 51257 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/lcqr стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в отели Сочи из Регионов - 915ec66f11b330e560cb211122aa272cТоп 5 предложений в отели Сочи из Регионов - ee7b339144bdbf65da0ada04f33c042b

Когда: 11 июля — 18 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Сочи из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Сочи «Вилла Море»

Из Екатеринбурга на 6 ночей за 54103 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/hk42  стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 11 июля — 19 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Континентальный завтрак (лёгкий) (BBL)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

ФОТО: UNSPLASH
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Анастасия Пашнюк
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