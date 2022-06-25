Топ 5 предложений в отели Сочи из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Сочи «Green Hosta Hotel»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 48669 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/yms5 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 11 июля — 18 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

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Из Уфы тур в Сочи «Отель Мио»

Из Уфы на 5 ночей за 48508 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/d353 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 11 июля — 16 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

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Из Самары тур в Сочи «Санаторий Белые Ночи»

Из Самары на 7 ночей за 52400 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/csq9 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 11 июля — 19 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена

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Из Казани тур в Сочи «Малекон Отель»

Из Казани на 7 ночей за 51257 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/lcqr стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 11 июля — 18 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка включена

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Из Екатеринбурга тур в Сочи «Вилла Море»

Из Екатеринбурга на 6 ночей за 54103 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/hk42 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 11 июля — 19 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Континентальный завтрак (лёгкий) (BBL)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена