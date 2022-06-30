Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Отель Тристан»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 38998 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/x6gl стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 15 июля — 22 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак и ужин (HB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Уфы тур в Абхазию «Гостевой Дом Коралл»

Из Уфы на 7 ночей за 37477 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/z8f2 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 15 июля — 22 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Самары тур в Абхазию «Garuda Boutique Hotel»

Из Самары на 7 ночей за 49201 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/7v7x стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 15 июля — 22 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак и ужин (HB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Казани тур в Абхазию «Гостиница Гудаута 2»

Из Казани на 7 ночей за 30666 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/5osu стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 15 июля — 22 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка включена

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Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Коттеджный Комплекс Гудаута»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 41653 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/zzd9 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 15 июля — 22 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка не включена