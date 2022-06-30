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Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

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Содержание
  1. Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Отель Тристан»
  2. Из Уфы тур в Абхазию «Гостевой Дом Коралл»
  3. Из Самары тур в Абхазию «Garuda Boutique Hotel»
  4. Из Казани тур в Абхазию «Гостиница Гудаута 2»
  5. Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Коттеджный Комплекс Гудаута»

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Отель Тристан»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 38998 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/x6gl  стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 15 июля — 22 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак и ужин (HB)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Уфы тур в Абхазию «Гостевой Дом Коралл»

Из Уфы на 7 ночей за 37477 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/z8f2 стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 15 июля — 22 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Самары тур в Абхазию «Garuda Boutique Hotel»

Из Самары на 7 ночей за 49201 руб. с человека
По ссылке —  https://checkintime.ru/7v7x стоимость тура указана уже на двоих!

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов - e7612d32156c71fc12f0f380b15b38f6_webp_x310Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов - 0b906ee4cf2a81387f97f52f93356bca_webp_x310

Когда: 15 июля — 22 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак и ужин (HB) 
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Казани тур в Абхазию «Гостиница Гудаута 2»

Из Казани на 7 ночей за 30666 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/5osu стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 15 июля — 22 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB) 
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Коттеджный Комплекс Гудаута»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 41653 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/zzd9  стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 15 июля — 22 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка не включена
Посмотреть тур

ФОТО: UNSPLASH
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Анастасия Пашнюк
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