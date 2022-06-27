Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Отель Олимп»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 27756 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/nl0p стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 6 июля — 13 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Уфы тур в Абхазию «Апсны»

Из Уфы на 7 ночей за 43104 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/wikb стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 8 июля — 15 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Самары тур в Абхазию «Гостиница Келешбей»

Из Самары на 7 ночей за 38084 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/o1zz стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 8 июля — 15 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB )

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Казани тур в Абхазию «Отель Акра»

Из Казани на 7 ночей за 37570 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/z1fj стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 8 июля — 15 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Отель Родеро»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 33640 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/ypi5 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 5 июля — 12 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Без питания (RO)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена