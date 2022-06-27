Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Отель Олимп»
Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 27756 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/nl0p стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 6 июля — 13 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Уфы тур в Абхазию «Апсны»
Из Уфы на 7 ночей за 43104 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/wikb стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 8 июля — 15 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Самары тур в Абхазию «Гостиница Келешбей»
Из Самары на 7 ночей за 38084 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/o1zz стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 8 июля — 15 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Казани тур в Абхазию «Отель Акра»
Из Казани на 7 ночей за 37570 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/z1fj стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 8 июля — 15 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Отель Родеро»
Из Екатеринбурга на 7 ночей за 33640 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/ypi5 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 5 июля — 12 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Без питания (RO)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
ФОТО: UNSPLASH
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