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Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

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Содержание
  1. Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Отель Олимп»
  2. Из Уфы тур в Абхазию «Апсны»
  3. Из Самары тур в Абхазию «Гостиница Келешбей»
  4. Из Казани тур в Абхазию «Отель Акра»
  5. Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Отель Родеро»

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Отель Олимп»

Из Нижнего Новгорода на 7 ночей за 27756 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/nl0p  стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 6 июля — 13 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB) 
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Уфы тур в Абхазию «Апсны»

Из Уфы на 7 ночей за 43104 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/wikb стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 8 июля — 15 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Самары тур в Абхазию «Гостиница Келешбей»

Из Самары на 7 ночей за 38084 руб. с человека
По ссылке —  https://checkintime.ru/o1zz стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 8 июля — 15 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB) 
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Казани тур в Абхазию «Отель Акра»

Из Казани на 7 ночей за 37570 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/z1fj стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 8 июля — 15 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB) 
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Отель Родеро»

Из Екатеринбурга на 7 ночей за 33640 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/ypi5  стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 5 июля — 12 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Без питания (RO)
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
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ФОТО: UNSPLASH
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Анастасия Пашнюк
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