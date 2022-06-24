Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Garuda Boutique Hotel»

Из Нижнего Новгорода на 5 ночей за 44121 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/6ktv стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 11 июля — 16 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак и ужин (HB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Уфы тур в Абхазию «Курортный Комплекс Парадайз»

Из Уфы на 7 ночей за 43401 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/ac2u стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 11 июля — 18 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Самары тур в Абхазию «Пансионат Айтар»

Из Самары на 7 ночей за 37975 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/id6f стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 11 июля — 18 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Казани тур в Абхазию «Отель Тристан»

Из Казани на 7 ночей за 39605 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/y6q4 стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 11 июля — 18 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель включен

Мед.страховка включена

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Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Апсны»

Из Екатеринбурга на 5 ночей за 38291 руб. с человека

По ссылке — https://checkintime.ru/keav стоимость тура указана уже на двоих!

Когда: 11 июля — 19 июля



Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Что входит в стоимость тура:

Авиа перелёт туда и обратно

Питание: Завтрак (BB)

Трансфер в отель не включен

Мед.страховка включена