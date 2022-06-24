Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Garuda Boutique Hotel»
Из Нижнего Новгорода на 5 ночей за 44121 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/6ktv стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 11 июля — 16 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак и ужин (HB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Уфы тур в Абхазию «Курортный Комплекс Парадайз»
Из Уфы на 7 ночей за 43401 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/ac2u стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 11 июля — 18 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Самары тур в Абхазию «Пансионат Айтар»
Из Самары на 7 ночей за 37975 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/id6f стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 11 июля — 18 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак, обед, ужин (FB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Казани тур в Абхазию «Отель Тристан»
Из Казани на 7 ночей за 39605 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/y6q4 стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 11 июля — 18 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель включен
- Мед.страховка включена
Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Апсны»
Из Екатеринбурга на 5 ночей за 38291 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/keav стоимость тура указана уже на двоих!
Когда: 11 июля — 19 июля
Виза: БЕЗ ВИЗЫ
Что входит в стоимость тура:
- Авиа перелёт туда и обратно
- Питание: Завтрак (BB)
- Трансфер в отель не включен
- Мед.страховка включена
ФОТО: UNSPLASH
Как найти горящий тур? Удобный календарь туров для быстрой проверки.
Или полноценный онлайн поиск по нужным вам датам и фильтрам - Поиск тура
Так же, удобно следить за горящими турами на выходные из нашего специально раздела "На выходные"
Видео: 17 советов как находить и покупать туры выгодно