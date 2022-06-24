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Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

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Содержание
  1. Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Garuda Boutique Hotel»
  2. Из Уфы тур в Абхазию «Курортный Комплекс Парадайз»
  3. Из Самары тур в Абхазию «Пансионат Айтар»
  4. Из Казани тур в Абхазию «Отель Тристан»
  5. Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Апсны»

Из Нижнего Новгорода тур в Абхазию «Garuda Boutique Hotel»

Из Нижнего Новгорода на 5 ночей за 44121 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/6ktv  стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 11 июля — 16 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак и ужин (HB) 
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Уфы тур в Абхазию «Курортный Комплекс Парадайз»

Из Уфы на 7 ночей за 43401 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/ac2u стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 11 июля — 18 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB) 
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Самары тур в Абхазию «Пансионат Айтар»

Из Самары на 7 ночей за 37975 руб. с человека
По ссылке —  https://checkintime.ru/id6f стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 11 июля — 18 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак, обед, ужин (FB) 
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Казани тур в Абхазию «Отель Тристан»

Из Казани на 7 ночей за 39605 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/y6q4 стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 11 июля — 18 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB) 
  • Трансфер в отель включен
  • Мед.страховка включена
Посмотреть тур

Из Екатеринбурга тур в Абхазию «Апсны»

Из Екатеринбурга на 5 ночей за 38291 руб. с человека
По ссылке — https://checkintime.ru/keav  стоимость тура указана уже на двоих!

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Когда: 11 июля — 19 июля

Виза: БЕЗ ВИЗЫ

Топ 5 предложений в отели Абхазии из Регионов

Что входит в стоимость тура:

  • Авиа перелёт туда и обратно
  • Питание: Завтрак (BB)
  • Трансфер в отель не включен
  • Мед.страховка включена
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ФОТО: UNSPLASH
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Анастасия Пашнюк
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